4 мая – день памяти священномученика Януария, епископа Беневентского

Святой священномученик Януарий происходил из аристократической семьи из Беневенто, в юном возрасте стал христианином, затем ещё молодым человеком стал первым епископом Беневенто.

Во время гонений Диоклетиана святой Януарий регулярно посещал брошенных в темницу Поццуоли диаконов Созия и Прокла, совместно с ними совершал там литургию.

Во время одного из таких богослужений Януарий был арестован.

Затем епископ, а также диаконы Созий, Прокл, Фест, чтец Дезидерий и миряне Акуций и Евтихий были последовательно: брошены в печь, но остались невредимыми; отданы на съедение зверям в цирке Поццуоли, но звери не тронули их; наконец, были обезглавлены в 305 году.

В момент кончины святому Януарию было около 30 лет.

Святой Януарий известен в католическом мире чудом, регулярно происходящим на его реликвиях.

Первое упоминание об этом чуде относится к 17 августа 1389 года.

Сутью чуда является разжижение, а иногда даже вскипание хранящейся в закрытой ампуле засохшей жидкости, считающейся кровью святого Януария.

При извлечении ампулы и помещении её вблизи реликвария с главой священномученика Януария кровь в ампуле разжижается.

Чудо собирает огромное количество паломников.

Святой священномученик Януарий почитается как Католической, так и Православной Церквями. Также он является покровителем города Неаполь в Италии.

Тропарь

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, Богодухновенне, в видения восход, сего ради слово истины исправляя, веры ради пострадал если даже до крове, священномучениче Ианнуарие, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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