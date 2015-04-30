30 апреля Православная церковь торжественно чтит память преподобного Зосимы Соловецкого

Преподобный Зосима родился в селе Толвуя, на берегу Онежского озера.

Спасаясь на поморье, на устье реки Сумы, он встретился с иноком Германом, который до того жил с преподобным Савватием на Соловецком острове.

Прибыв на этот остров в 1436 году, они построили себе деревянную келью, где стали жить и трудиться во Славу Божью.

Вскоре к отцу Зосиме стали стекаться ученики, которые построили храм и обитель, а затем избрали Зосиму своим игуменом.

В 1465 году преподобный перенёс мощи святого Савватия с реки Выги в свою обитель.

Святой скончался в 1478 году.

Он был канонизован церковным собором 1547 года.

8 августа 1566 года его мощи были перенесены в придел соборного храма, посвящённый преподобному Зосиме и Савватию.

Тропарь

Изволением Божественного разума вселился еси в пустыню и тамо, вперив ум твой в Небесныя обители, равно Ангелом житие на земли пожив, в молитвах, и трудех, и пощениих образ был еси твоим учеником. Отонудуже Бог, видя твое благое изволение, умножи тебе чада в пустыни, слез твоих теченьми напаяемей. Но, яко имея дерзновение к Богу, поминай стадо, еже собрал еси, мудре, и не забуди, якоже обещался еси, посещая чад твоих, Зосимо преподобне, отче наш.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.