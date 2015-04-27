27 апреля – день памяти святого мученика Ардалиона

Святой мученик Ардалион принял мученическую смерть за Христа при императоре Максимиане Галерии в начале четвертого века.

Святой Ардалион был талантливым мимическим актером, как сказано в его житии - "из лицедеев".

Однажды в цирке он играл роль христианина. Актер, по замыслу автора, должен был сначала отказаться от принесения жертвы идолам, а затем согласиться отречься от Христа.

По ходу действия святого Ардалиона подвесили на дереве, предназначенном для пыток, и стали строгать железными крючьями. Он так естественно изображал страдания, что зрители были в восторге и громко выражали свои похвалы его искусству.

Вдруг святой велел всем замолчать и объявил, что он действительно христианин и не отречется от Господа. Правитель города пытался представить дело так, что святой Ардалион продолжает играть роль, и в конце зрелища отречется от Христа и принесет жертву богам. Но святой Ардалион продолжал исповедовать свою веру во Христа.

Тогда правитель приказал бросить мученика на раскаленную сковороду.

Так святой Ардалион удостоился мученического венца.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Ардалионе, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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