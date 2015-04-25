25 апреля православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы «Муромской»

Муромская икона Божией Матери была принесена в Муром из Киева просветителем этого края святым благоверным князем Константином в двенадцатом веке.

Святой Константин убеждал язычников принять христианство, но они упорствовали и решили убить князя. Узнав об этом, святой вышел к заговорщикам с иконой Божьей Матери.

Язычники переменили свои намерения и сами стали просить совершить над ними крещение.

Подлинник иконы не сохранился. Следы его теряются в момент перенесения из Мурома в Рязань.

С Муромской иконы часто писались списки, многие из которых в настоящее время находятся в различных храмах и музейных собраниях.

Один из чтимых списков сохранялся в Соборе Рождества Богородицы в Муроме до его разрушения в XX веке.

Тропарь

Днесь светло красуется град Муром, яко зарю солнечную, восприемши, Владычице, чудотворную Твою икону, к нейже ныне мы притекающе и молящеся, Тебе взываем сице: о Пречудная Владычице Богородице, молися из Тебе воплощенному Христу Богу нашему, да избавит град сей и вся грады и страны христианския невредимы от всех навет вражиих и спасет души наша, яко Милосерд.

"УНИАН-Религии"

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