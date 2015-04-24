24 апреля Православная Церковь вспоминает преподобного Иакова Железноборовского

Преподобный Иаков Железноборовский, сын бояр Аносовых, которые владели землями в Галиче Костромском, родился во второй половине ХIV века.

Юношей он пришел к преподобному Сергию Радонежскому и принял от него монашеский постриг. Затем несколько лет молодой инок жил в Троицкой обители.

В 1392 году преподобный Иаков поселился в глухом лесу у железных рудников, в месте, которое называлось Железный Борок, на берегу речки Тебзы. Святость его жизни была известна уже современникам.

В 1415 году супруга великого князя Василия Дмитриевича по имени София тяжело болела перед родами. Великий князь посылал к преподобному Иакову просить, чтобы он помолился о его жене, и спрашивал, будет ли она жива. Преподобный велел молиться святому мученику Лонгину и предсказал благополучное рождение сына Василия.

Признательный князь щедро одарил преподобного Иакова и дал ему средства построить на месте подвигов монастырь с храмом во имя святого пророка Иоанна Предтечи.

В 1429 году казанские татары опустошали окрестности Галича. Преподобный Иаков с учениками скрылся в глухих лесах. Возвратившись, они нашли обитель в развалинах. Все пришлось восстанавливать заново. Преподобный построил храм во имя святителя Николая, выкопал вместе с братией пруды. По примеру Троице-Сергиева монастыря в обители было введено строгое общежитие. Множество голодных и бедных людей, разоренных татарами, кормилось в монастыре.

После многих лет совместных подвигов иноки просили преподобного быть их игуменом. Он смиренно покорился их просьбе и поехал в Москву, где был облечен священным саном.

Скончался преподобный глубоким старцем 11 апреля 1442 года и был погребен в Предтеченской церкви основанной им обители.

Тропарь

Небеснаго желая, земная возненавидел еси и, взем крест свой, последовал еси Христу и от Него прием дарования чудес, исцеляти недужныя; но, яко имея дерзновение ко Святей Троице, испроси православным Христианом здравие и спасение, на враги же победу и не забуди, посещая чад своих, припадающих к цельбоносному гробу твоему, Иакове, преподобне отче наш.

"УНИАН-Религии"

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