23 апреля – день памяти святого мученика Терентия

Святой мученик Терентий пострадал за Христа вместе со святыми мучениками Помпием, Африканом, Максимом, Зиноном, Александром, Феодором и другими 33 мучениками при императоре Декии в середине третьего века в Африке.

Во время гонения на христиан, сорок последователей Христа во главе со святым Терентием мужественно заявили о своей верности Спасителю. Правитель Африки, видя, что Терентий своим примером воодушевляет других, велел заключить его в темницу вместе с тремя его ближайшими друзьями — Африканом, Максимом и Помпием.

Остальных мучеников, в том числе Зинона, Александра и Феодора предал жестоким мучениям. Несмотря на страдания, они мужественно исповедовали Христа, и Господь укреплял их. Святых мучеников привели в храм для принесения жертвы идолам, но по их молитве храм и идолы были разрушены. Разъяренный правитель приказал обезглавить этих 36 святых мучеников.

На святых мучеников Терентия, Максима, Африкана и Помпия, которые также отказались принести жертву идолу, надели тяжелые цепи и морили в темнице голодом.

Ночью ангел Господень освободил от оков и накормил их. Тогда правитель приказал волхвам навести в темницу змей, но они ползали у ног мучеников, не причиняя им никакого вреда.

После этого они были усечены мечом.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Терентий, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.