22 апреля – день памяти святого мученика Евпсихия Кесарийского
Святой мученик Евпсихий родился в Кесарии Каппадокийской.
В одном синаксаре он называется сыном сенатора Дионисия.
Во время гонения на христиан от Адриана он был схвачен и подвергнут пыткам. После побоев его бросили в темницу, где он был исцелен от ран ангелом.
Когда мученика отпустили на свободу, он раздал все свое имущество нищим, причем некоторую часть отдал и своим врагам, которые донесли на него и предали на мучения.
При сменившемся новом правителе святой Евпсихий был опять схвачен.
Его повесили и строгали тело железом, а потом усекли голову мечом.
Тропарь
Мученик Твой, Господи, Евпсихий, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.
"УНИАН-Религии"
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