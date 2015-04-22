22 апреля – день памяти святого мученика Евпсихия Кесарийского

Святой мученик Евпсихий родился в Кесарии Каппадокийской.

В одном синаксаре он называется сыном сенатора Дионисия.

Во время гонения на христиан от Адриана он был схвачен и подвергнут пыткам. После побоев его бросили в темницу, где он был исцелен от ран ангелом.

Когда мученика отпустили на свободу, он раздал все свое имущество нищим, причем некоторую часть отдал и своим врагам, которые донесли на него и предали на мучения.

При сменившемся новом правителе святой Евпсихий был опять схвачен.

Его повесили и строгали тело железом, а потом усекли голову мечом.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Евпсихий, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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