20 апреля - память святого мученика Руфина диакона и всех с ним пострадавших

Святой мученик Руфин диакон, мученица Акилина и с ними двести воинов пострадали около 310 года в городе Синопе на Черном море при императоре Максимиане.

Когда святой диакон Руфин был посажен в темницу за исповедание христианской веры, мученица Акилина заботилась о нем и за это была также взята под стражу.

В темнице своими чудесами они обратили двести воинов ко Христу и все вместе были усечены мечом.

Тропарь

Мученицы Твой, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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