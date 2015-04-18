18 апреля – память преподобного Платона Студийского

Преподобный Платон родился в 735 году в благочестивой христианской семье.

Рано осиротев, мальчик был взят на воспитание родственниками, которые дали ему хорошее образование. Когда он вырос, то начал самостоятельную жизнь. Первые годы святой занимался хозяйством в имении, которое досталось ему по наследству после смерти родителей.

Со временем, юноша раздал все свое имущество, отпустил слуг на волю и ушел в монастырь, расположенный вблизи горы Олимп.

В свободное от молитвы время преподобный переписывал богослужебные книги, составлял сборники из творений святых отцов.

Когда в 770 году скончался настоятель монастыря Феоктист, братия избрали игуменом преподобного Платона, несмотря на то, что ему было всего лишь 35 лет.

После смерти императора Константина Копронима преподобный Платон отправился в Константинополь. Он отказался от управления Никомидийской митрополией и в 782 году вместе со своими племянниками скрылся в пустынном месте под названием «Сокудион».

Они построили на горе церковь в честь святого апостола Иоанна Богослова и основали монастырь, настоятелем которого стал сам преподобный Платон. Когда святой Тарасий вместе с царицей Ириной созвал в 787 году Седьмой Вселенский Никейский Собор, преподобный Платон принял деятельное участие в его работе. Как образованный и начитанный в Священном Писании он успешно обличал иконоборческую ересь и защищал почитание святых икон. Когда преподобный Платон приблизился к старости, он передал управление монастырем одному из племянников, по имени Феодор.

В 795 году император Константин VI насильно заставил свою супругу Марию принять монашество и решил обвенчаться с одной из своих родственниц.

Несмотря на то, что святой Патриарх Тарасий осудил этот брак, один из видных Константинопольских священников нарушил запрет Патриарха и обвенчал императора.

Узнав об этом, преподобные Платон и Феодор отлучили императора от Церкви и разослали об этом письмо ко всем инокам. Разгневанный император приказал заключить святого Платона в темницу, а преподобного Феодора сослать в Солунь. Только после смерти императора в 797 году они получили свободу.

Преподобный Феодор переселился в Константинополь и стал игуменом Студийского монастыря. Преподобный Платон в той же обители жил простым иноком и был в послушании у своего племянника.

Когда новый император Никифор самовольно возвратил в Церковь отлученного священника, преподобные Платон и Феодор снова выступили с обличением незаконного действия императора. За это мужественные исповедники в 807 году опять были подвергнуты тюремному заключению.

Преподобный Платон был освобожден из заточения после смерти императора в 811 году и возвратился в Студийскую обитель.

Он прожил в трудах и молитве еще три года и отошел ко Господу в Лазареву субботу на семьдесят девятом году жизни, в апреле 814 года.

За свое безбоязненное выступление в защиту святых икон преподобный Платон получил именование исповедника.

Тропарь

Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, архиереев Богодухновенное удобрение, Платоне премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная. Моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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