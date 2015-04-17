17 апреля Православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы «Живоносный источник»

В V веке недалеко от Константинополя находилась роща, посвящённая, по преданию, Пресвятой Богородице. В этой роще был источник, с давних пор прославленный чудесами, но постепенно заросший кустарником и тиной.

В 450 году воин Лев Маркелл, будущий император, встретив в этом месте заблудившегося слепца, помог ему выбраться на тропинку и устроиться в тени. В поисках воды для выбившегося из сил путника он услышал голос Богородицы, который повелевал найти заросший источник и помазать тиной глаза слепому. Когда Лев исполнил повеление, слепой немедленно прозрел. Божия Матерь предрекла также Льву, что он станет императором, и через семь лет предсказание это исполнилось.

Став императором, Лев Маркелл вспомнил о явлении и предсказании Божией Матери и распорядился очистить источник, обнести его каменным кругом и на нём построить храм в честь Богородицы. Святой родник императором был назван «Живоносным источником», так как в нём проявилась чудодейственная благодать Божией Матери. Так же была названа и икона Богородицы, написанная для новой церкви.

В VI веке император Юстиниан Великий, после того, как, испив воду из источника, излечился от тяжкой болезни, выстроил около храма, устроенного императором Львом, новый храм, при котором был создан многолюдный монастырь. В XV столетии после падения Византийской империи храм «Живоносный источник» был разрушен мусульманами. Выстроенная впоследствии небольшая церковь была в 1821 году также разрушена, а источник засыпан. Христиане вновь разобрали развалины, расчистили источник и по-прежнему черпали из него живоносную воду.

Икону Пресвятой Богородицы «Живоносный источник» глубоко чтили на Руси. В Саровской пустыни в честь этой иконы был построен каменный храм. Те больные богомольцы, которых преподобный Серафим Саровский посылал молиться перед чудотворной иконой Божией Матери, получали от неё исцеление.

В пятницу Светлой седмицы после Литургии в православных храмах обычно совершается водосвятный молебен перед иконой Божией Матери «Живоносный источник». Водой, освящённой на этом молебне, верующие окропляют свои сады и огороды, призывая помощь Господа и Его Пречистой Матери на дарование урожая.

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник» молятся о сохранении праведной жизни, об исцелении телесных и душевных недугов, страстей, о помощи в скорби.

Тропарь

Почерпем, человецы, цельбы душам и телом молитвою, река бо всем предтечет, Пречистая Царица Богородица, источающи нам чудную воду и измывающи сердец черности, греховныя струпы очищающи, души же освящающи верных Божественною благодатию.

"УНИАН-Религии"

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