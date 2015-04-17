17 апреля – день памяти преподобного Иосифа Многоболезненного, Печерского

Преподобный Иосиф Многоболезненный жил в ХIV веке.

В тяжелой болезни он обратился с молитвой к Богу и дал обещание: если Господь дарует ему здоровье, то он будет служить братии Киево-Печерского монастыря до конца своей жизни.

Молитва страдальца была услышана.

После выздоровления он поступил в Киево-Печерский монастырь, принял иноческий постриг и стал усердно трудиться в подвигах поста и молитвы и с любовью служить братии.

После смерти преподобный Иосиф был погребен в Дальних пещерах Свято-Успенского Киево-Печерского монастыря.

Тропарь

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, и инее из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Иосифе, о тче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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