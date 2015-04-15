15 апреля православные христиане почитают образ Пресвятой Богородицы «Касперовская»

Касперовская икона Пресвятой Богородицы попала в Россию из Трансильвании, современная территория Румынии, откуда её в конце XVI века привёз серб, поселившийся в Херсонской губернии.

Икона передавалась по наследству от родителей детям, пока в 1809 году не стала собственностью помещицы Касперовой. К тому времени Касперовская икона Богородицы обветшала, и живопись на ней просматривалась слабо.

В феврале 1840 года помещица Касперова слезно ночью молилась перед иконой Божией Матери и вдруг увидела, как лик Богородицы просветлел, и икона обновилась.

С тех пор от Касперовой иконы стали происходить исцеления, и народ признал её чудотворной.

С 1852 года по просьбе жителей Херсона каждый год на праздник Вознесения Господня Касперовскую икону Божией Матери стали приносить в городской собор.

Во время Севастопольской войны 1853–1855 годов при осаде Одессы неприятельским флотом жители города крестным ходом принесли чудотворную икону из Касперова в город, и Одесса осталась невредимой.

С 1918 года чудотворный образ пребывал в Спасо-Преображенском соборе постояно.

В 1936 году после уничтожения собора Касперовскую икону перенесли в Успенский собор, который стал кафедральным.

Чудотворный образ Касперовской иконы Пресвятой Богородицы находится в нём и сейчас.

Тропарь

Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и, к Твоему взирающе Пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

"УНИАН-Религии"

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