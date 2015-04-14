14 апреля православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы «Иверская»

В IX веке во время царствования императора Феофила с целью спасти икону от иконоборцев образ Пресвятой Богородицы был опущен в море женщиной, проживавшей около города Никея.

Через два века монахи грузинского Иверского монастыря на Афоне увидели в море икону, поддерживаемую огненным столбом.

Согласно церковному преданию, первое явление иконы в море монахам Афонского монастыря произошло во вторник Светлой седмицы.

Преподобный Гавриил Святогорец, получив во сне указание от Богородицы, пешком пошёл по воде и принес икону в кафоликон, то есть главный храм обители, но утром она была обнаружена над воротами монастыря.

Предание сообщает, что так повторилось несколько раз, поэтому икону оставили у ворот и назвали Вратарницей или Привратницей, а от имени обители — Иверский монастырь — она получила наименование Иверская.

Первоначально икона находилась снаружи, в киоте непосредственно над входом, однако позднее был построен специальный небольшой храм внутри монастыря, слева от ворот, в котором она и пребывает сегодня.

Тропарь

От святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице, исцеления и цельбы подаются обильно с верою и любовию приходящим к ней. Тако и мою немощь посети и душу мою помилуй, Благая, и тело исцели благодатию Твоею, Пречистая.

"УНИАН-Религии"

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