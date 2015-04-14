14 апреля – день памяти преподобного Геронтия, канонарха Печерского

Преподобный Геронтий принял монашеский постриг в подростковом возрасте и был канонархом Успенского собора монастыря в XIV веке.

Святой скончался приблизительно в 11-12 лет.

Мощи преподобного Геронтия находятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры в одной раке с мощами Леонтия Канонарха. Павел Алеппский, посетивший монастырь в 1653 году, писал: «Тут есть тела двух отроков: их головы желты и до сих пор источают миро».

Местное почитание Геронтия началось в конце XVII века когда печерский архимандрит Варлаам (Ясинский), будущий митрополит Киевский, установил празднование Собора преподобных отцов Дальних пещер.

Общецерковное почитание началось после разрешения Святейшего Синода во второй половине XVIII века включать в общецерковные месяцесловы имена ряда киевских святых.

На иконе середины XIX века, помещённой над ракой святой, Геронтий изображён в стихаре, в руках раскрытая богослужебная книга.

Тропарь

Всечестный канонарше Геронтие, правилоначальный бывый в церкви и в правиле иночестем возсиявший светло, моли Христа Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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