4 апреля вечером католики всего мира начинают праздновать Пасху

4 апреля в субботу вечером католики всего мира мессой навечерия Пасхи начинают празднование главного события литургического года — Воскресения Христова. По древней церковной традиции во время мессы епископы и священники совершат крещение взрослых кандидатов, которые выразили желание принять это таинство в Католической церкви и прошли длительную подготовку к нему.

У входа в храм священник благословляет угли, от которых будет зажжена пасхальная свеча — «пасхал», символизирующий Христа. Священник вычерчивает на пасхале крест, рисует греческие буквы «альфа» и «омега», а также пишет год празднования Пасхи — «2015», произнося: «Христос вчера и сегодня, начало и конец, альфа и омега. Ему принадлежат времена и века, Его слава и владычество во веки веков. Аминь». Затем, вонзая в пасхал крупицы ладана, священник говорит: «Ранами Своими святыми и славными ограждает и хранит нас Христос. Аминь». После этого священник зажигает пасхал от углей костра.

Входя вместе с процессией в темный храм, священник (или диакон) трижды возглашает: «Свет Христов». Собравшиеся в церкви отвечают: «Благодарение Богу». Верующие зажигают свои свечи от пасхала, а в храме вспыхивает свет, и диакон провозглашает Пасху древним и величественным гимном «Exsultet» («Да ликует ныне небесное ангельское воинство»).

Литургия Слова в этот день состоит из семи чтений из Ветхого Завета и двух чтений из Нового. После каждого чтения звучит псалом и молитва священника. По окончании ветхозаветных чтений, вся церковь поет гимн «Слава в вышних Богу», и с этого момента в храме вновь звучит орган и колокола, прославляя Христово Воскресение.

После навечерия Пасхи начинается торжественная процессия (Крестный ход Воскресения Господня). Во время этой процессии со Святыми дарами верующие трижды обходят вокруг церкви, провозглашая и прославляя Христово Воскресение.

РИА Новости