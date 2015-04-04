4 апреля – память праведного Лазаря Четверодневного, друга Христова, епископа Китийского
В субботу шестой недели Великого поста Православная Церковь вспоминает Воскрешение Лазаря, так называемая «Лазарева суббота».
Святой праведный Лазарь, брат Марфы и Марии, жил в селении Вифания, недалеко от Иерусалима.
Во время Своей земной жизни Господь Иисус Христос часто посещал дом Лазаря, которого очень любил и называл Своим другом, а когда Лазарь умер и уже четыре дня пролежал во гробе, Господь воскресил его из мертвых.
Многие иудеи, услышав об этом, приходили в Вифанию и, удостоверившись в действительности этого величайшего чуда, становились последователями Христа. За это первосвященники хотели убить Лазаря.
Праведный Лазарь упоминается в Святом Евангелии еще один раз: когда за 6 дней до Пасхи Господь опять пришел в Вифанию, там был и воскрешенный Лазарь.
После воскрешения святой Лазарь жил еще 30 лет, епископствовал на острове Кипр, где распространял христианство, и там же мирно почил.
Святые мощи епископа Лазаря были обретены в Китии.
Они лежали в мраморном ковчеге, на котором было написано: «Лазарь Четверодневный, друг Христов».
Византийский император Лев Мудрый приказал в 898 году перенести мощи Лазаря в Константинополь и положить в храме во имя праведного Лазаря.
Тропарь
Яко велико сокровище и богатство некрадомо к нам прииде из Кипра, Лазаре, Промыслом всех Бога, повелением царя благочестива, подая чтущим тя исцеления даром, избавляя от бед и от всякаго вреда, верою взывающих ти: спаси всех молитвами своими, Лазаре отче наш.
"УНИАН-Религии"
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