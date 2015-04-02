2 апреля Православная Церковь торжественно чтит память святой Фотинии Палестинской

Святая Фотиния Палестинская или в переводе с греческого языка Светлана, является той самой же­нщиной, жительницей Самарии, с ко­то­рой бе­се­до­вал Гос­подь у ко­лод­ца Иако­ва. Этот эпизод описан в Евангелии от Иоанна.

В то время святая Фо­ти­ния жи­ла в Кар­фа­гене, в древнем государстве, расположенном на севере Африке.

Женщина от­пра­ви­лась в Рим и вме­сте с сы­но­вья­ми Иоси­ей и Фо­ти­ном (Вик­то­ром) и сестра­ми Ана­то­ли­ей, Па­рас­ке­вой, Ки­ри­а­ки­ей, Фо­то и Фо­ти­дой доб­ро­воль­но яви­лась к императору Неро­ну.

По­сле мно­гих му­че­ний, ко­то­рые не при­чи­ни­ли ей вре­да, свя­тая бы­ла от­ве­де­на в «Зо­ло­той дом» Неро­на, где об­ра­ти­ла ко Хри­сту его дочь Дом­ни­ну и 100 ее ра­бынь.

Через три го­да, в 66 году, вы­тер­пев снова мно­гие му­че­ния и снятие ко­жи с тела, святая муче­ни­ца Фо­ти­ния бы­ла бро­ше­на в ко­ло­дец, где и скон­ча­лась.

Вме­сте с ней по­стра­да­ли за Хри­ста оба ее сы­на, сест­ры, му­че­ни­ца Дом­ни­на и му­че­ник Сева­сти­ан.

Тропарь

В тебе мати, известно спасеся еже по образу: приимши бо крест, последовала еси Христу, и деющи учила еси презирати убо плоть: преходит бо, прилежати же о души, вещи бессмертней. Темже и со Ангелы срадуется, преподобная мати Светлане, дух твой.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.