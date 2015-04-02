2 апреля Православная Церковь торжественно чтит память святой Фотинии Палестинской
Святая Фотиния Палестинская или в переводе с греческого языка Светлана, является той самой женщиной, жительницей Самарии, с которой беседовал Господь у колодца Иакова. Этот эпизод описан в Евангелии от Иоанна.
В то время святая Фотиния жила в Карфагене, в древнем государстве, расположенном на севере Африке.
Женщина отправилась в Рим и вместе с сыновьями Иосией и Фотином (Виктором) и сестрами Анатолией, Параскевой, Кириакией, Фото и Фотидой добровольно явилась к императору Нерону.
После многих мучений, которые не причинили ей вреда, святая была отведена в «Золотой дом» Нерона, где обратила ко Христу его дочь Домнину и 100 ее рабынь.
Через три года, в 66 году, вытерпев снова многие мучения и снятие кожи с тела, святая мученица Фотиния была брошена в колодец, где и скончалась.
Вместе с ней пострадали за Христа оба ее сына, сестры, мученица Домнина и мученик Севастиан.
Тропарь
В тебе мати, известно спасеся еже по образу: приимши бо крест, последовала еси Христу, и деющи учила еси презирати убо плоть: преходит бо, прилежати же о души, вещи бессмертней. Темже и со Ангелы срадуется, преподобная мати Светлане, дух твой.
"УНИАН-Религии"
Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.