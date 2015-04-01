1 апреля – память преподобного Иннокентия Комельского, Вологодского
Преподобный Иннокентий происходил из рода московских князей Охлябининых.
Юноша принял монашество в Кирилло-Белозерском монастыре и был учеником преподобного Нила Сорского.
Вместе со своим наставником преподобный совершал паломничество в Палестину, Константинополь, на святую гору Афон, где прожил несколько лет.
Возвратившись на родину, преподобный Иннокентий вместе с преподобным Нилом поселился на реке Сорке, где его учитель основал скит со строгим уставом.
Со временем преподобный оставил своего наставника и поселился в Комельском лесу, недалеко от Вологды, на реке Еде.
Тридцать лет трудился преподобный Иннокентий над устройством монастыря. На основании творений святых отцов и особенно писаний преподобный Нила Сорского он составил для братии наставления.
Преподобный мирно почил 19 марта 1521 года.
Тропарь
От юности своей весь Богу поработился еси, блаженне, Того ради любве отечество и род оставил еси, и, в пустыню вселився, в ней жестокое житие показал еси, и чудес дарования от Господа приял еси, преподобне Иннокентие, моли Христа Бога спастися душам нашим.
"УНИАН-Религии"
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