1 апреля Православная Церковь вспоминает святую праведную Софию, княгиню Слуцкую

Княгиня София родилась в белорусском городе Слуцке 1 мая 1585 года. В том же году скончалась её мать, а через год и отец, хотя ему не было и тридцати лет.

Опеку над сиротой приняли на себя дальние родственники. Опекали они её во многом из корыстных целей: огромные долги перед великим и могущественным родом Радзивиллов тяжёлым ярмом висели над ними.

В конце концов опекуны решили расплатиться богатством Софии и выдать её замуж за князя Януша из рода Радзивиллов.

Будучи католиком, Януш Радзивилл обратился к Римскому папе с прошением о разрешении заключить брак с княжной Софией Слуцкой, остающейся в Православии и поставившей условие, чтобы дети от этого брака были православными.

В это время вступила в силу церковная уния с Римом, которая сопровождалась насилиями над православными верующими.

Благодаря огромным усилиям Софии город Слуцк остался единственным городом Северо-Западного края, который мужественно выдержал жестокий гнёт униатов, и Слуцкое княжество стало оплотом Православия.

Помимо юридической защиты Православия княгиня София заботилась о материальном обеспечении монастырей, церквей и причтов, подавая щедрые жертвы и выделяя средства на строительство новых храмов. Собственноручно она изготавливала дорогие, вышитые золотом и серебром священнические облачения.

Отошла ко Господу блаженная София 1 апреля 1612 года в возрасте 26 лет во время первых своих родов.

Практически сразу после смерти София стала почитаться в народе, как святая покровительница больных женщин, готовящихся стать матерями.

На гробнице происходило множество чудес, а её мощи оказались нетленными.

Сейчас останки святой княгини открыто почивают в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.

Тропарь

Блаженная мати Софие, нетлением мощей и чудес сиянием почти тя Бог; поминающе твое праведное житие, тя молим испросити телесем нашим здравие и душам спасение.

"УНИАН-Религии"

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