28 марта – Похвала Пресвятой Богородицы

В субботу на пятой неделе Великого поста святая Церковь торжественно возглашает молебное пение акафиста или, иначе говоря, благодарственной похвалы Пресвятой Богородице.

Этот праздник установлен в IX веке за неоднократное избавление Константинополя заступлением Пресвятой Богородицы от нашествия врагов.

Император Константин Великий, основатель Константинополя, посвятил город Божией Матери и считал Пресвятую Деву покровительницей своей новой столицы. Многие храмы в честь Божией Матери были построены в Константинополе.

Во Влахернском храме хранилась Ее икона, написанная по преданию святым евангелистом Лукой. В ночь, когда соединенные силы арабов и персов с моря и с суши двинулись на город, внезапно поднялась страшная буря, которая потопила суда нападавших. Остальные враги бежали.

Тогда во всю эту ночь благодарный народ, который находился во Влахернском храме, обратился к Защитнице города со следующими словами: «Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице!» И с того времени, в воспоминание такого великого чуда, Православная Церковь установила празднество Похвалы Пресвятой Богородицы.

Сначала праздник акафиста совершался в Константинополе в том Влахернском храме, где хранились чудотворная икона Божией Матери и священные предметы земной Ее жизни – риза и пояс Ее. Но позднее праздник был внесен в типиконы, то есть уставы, монастырей святого Саввы Студийского и потом в церковные богослужебные книги, и с того времени сделался общим для всей Восточной Церкви.

Кондак

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои Богородице: но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся Невесто Неневестная.

"УНИАН-Религии"

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