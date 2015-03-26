26 марта Православная Церковь вспоминает перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского

Святитель Никифор был сановником при дворе императрицы Ирины.

Приняв монашество, он прославился благочестием и в 806 году был возведен на патриарший престол.

Святитель был ревностным защитником иконопочитания и с воцарением императора-иконоборца Льва Армянина в 815 году был сослан на остров Проконнис, где скончался в 828 году.

В 846 году святые мощи патриарха Никифора были найдены нетленными и благоухающими.

Их перенесли из Проконниса в Константинополь и положили на один день в храме святой Софии, а затем перенесли в храм святых Апостолов.

Рука святителя хранится в Хилендарском монастыре на Афоне.

Святитель Никифор оставил после себя три сочинения, направленные против иконоборцев.

Тропарь

Иже первороднаго Царства отец, правоверный службы истинный пастырь бысть, преподобне, Царя града, Церкви всех матере явися светильник, Никифоре, моли Христа Бога, да спасет души наша.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.