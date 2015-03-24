24 марта – день памяти святителя Евфимия, архиепископа Новгородского

Будущий святитель родился в Новгороде в семье священника Михея и Анны, которые долгое время не имели детей и пообещали посвятить своего ребёнка Богу.

В 15 лет юноша принял монашеский постриг с именем Евфимий в Николо-Вяжищском монастыре. Своей добродетельной монашеской жизнью Евфимий стал известен новгородскому архиепископу Симеону, который назначил его своим экономом. После смерти Симеона Евфимий перешёл в Хутынский монастырь, а позднее был избран игуменом Богородицкого монастыря на Лисичьей горе близ Новгорода.

В конце 1429 года был избран в архиепископы Новгородские. Состоялось наречение Евфимия, но 4 года из-за отсутствия на Руси митрополита Киевского он не был рукоположён.

4 мая 1434 года в Смоленске митрополит Герасим хиротонисал его в архиепископа Новгородского. За время своего архиерейства Евфимий много усилий приложил к строительству и восстановлению храмов, особенно после крупных пожаров 1431 и 1442 годов. Им был богато украшен Новгородский Софийский собор. Также Евфимий заботился о переписке церковных книг.

Святитель Евфимий, архиепископ Новгородский скончался 11 марта 1458 года. Он был погребен в Вяжищском монастыре.

Местное почитание Евфимия известно с конца XV века. Для общецерковного почитания Евфимий был канонизирован в 1549 году при митрополите Макарии.

Тропарь

Избран быв Богови от юности, святителю Евфимие, и, сего ради архиерейства саном почтен быв, упасл еси люди, иже тебе Богом врученный; темже и по преставлении чудес дарования от Господа приял еси исцеляти различный недуги. Того моли о нас, совершающих честную память твою, да тебе вси непрестанно ублажаем.

"УНИАН-Религии"

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