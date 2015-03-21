21 марта православные христиане почитают образ Пресвятой Богородицы Курской-Коренной «Знамение»

Курская икона Знамение Божией Матери - одна из древнейших икон Русской Церкви.

В ХIII веке город Курск был разрушен и сожжен полчищами Батыя.

Однажды в окрестностях города один охотник заметил лежавшую у корней дерева икону, положенную лицевой стороной к земле. Охотник поднял ее и увидел, что изображение иконы напоминает икону "Знамение" Новгородскую. Одновременно с явлением этой иконы совершилось и первое чудо. Как только охотник поднял святую икону с земли, сразу же на том самом месте забил источник чистой воды. Это произошло 8 сентября 1259 года.

Охотник не решился оставить икону в лесу и построил на том месте небольшую деревянную часовню, и в ней поставил новоявленный образ Богоматери.

Вскоре об этом узнали жители города Рыльска, расположенного неподалеку, и стали посещать место явления для поклонения новой святыне.

Со временем икону перенесли в Рыльск и поставили в новом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Но икона пробыла там недолго: чудесным образом она исчезла и возвратилась на прежнее место явления.

Жители Рыльска неоднократно брали ее и относили в город, но икона совершенно чудесным образом возвращалась на прежнее место. Тогда все поняли, что Богоматерь благоволит к месту явления Своего образа.

С иконы было сделано несколько списков, которые также прославились.

Тропарь

Яко необоримую стену и источник чудес стяжавше Тя раби Твои, Богородице пречистая, сопротивных ополчения низлагаем. Темже молим Тя: мир граду Твоему даруй и душам нашим велию милость.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.