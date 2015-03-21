21 марта - память святителя Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского

Святой Феофилакт жил в Константинополе в VIII веке во время иконоборческой ереси. После смерти императора-иконоборца Льва IV Хазара на престол вступил император Константин VI. Произошла также смена патриархов: святой патриарх Павел добровольно оставил кафедру. На его место был избран святой Тарасий - в то время первый царский советник. По настоянию нового патриарха был созван VII Вселенский Собор, осудивший иконоборческую ересь.

Святой Феофилакт, преданный ученик святого Тарасия, по благословению патриарха вместе со святым Михаило удалился в монастырь на берег Черного моря. Ревностные подвижники своими молитвенными трудами получили от Бога дар чудотворения.

После нескольких лет пребывания в монастыре они оба были посвящены патриархом Тарасием в епископский сан - святой Михаил был поставлен епископом Синадским, а святой Феофилакт - епископом Никомидийским.

Святитель Феофилакт строил храмы, больницы, странноприимные дома, щедро раздавал милостыню, опекал сирот, вдов и больных, сам ухаживал за прокаженными, не гнушаясь омывать их раны.

Когда императорский трон занял иконоборец Лев V Армянин, страшная ересь вспыхнула с новой силой.

Однажды во время переговоров с императором, святой Феофилакт, предсказал ему скорую гибель.

За смелое пророчество святитель был отправлен в ссылку в крепость Стровиль. Здесь он находился тридцать лет до самой смерти, которая последовала около 845 года.

Тропарь

Таяся, пожил еси, прехвальне, но Христос тя показа, яко светило на свещнице мысленнем, и скрижали ти вручи учений духовных, имиже, святителю Феофилакте, и нас озари.

"УНИАН-Религии"

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