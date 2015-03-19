С 9 по 19 апреля в Киеве на Софийской площади пройдет «Фестиваль писанок - 2015» и Пасхальная ярмарка, сообщает "Религия в Украине".

На Софийской площади разместят ярмарочные домики и зону детских развлечений, обустроят выставочные зоны. Кроме того, будут проведены пасхальные конкурсы: «Народная писанка», «Пасхальный кулич», «Песенка от мастера» и конкурс рисунка «Праздник Пасхи».

По сообщению Ukr.Media, на Софийской площади установят гигантскую писанку.

«В рамках Всеукраинского фестиваля писанок на Софийской площади будет установлена огромная писанка рекордных размеров - 6 метров в высоту и 4,5 метра в диаметре», - написал на своей странице в "Фейсбуке" организатор фестиваля Игорь Добруцкий.

На изготовление чудо-яйца мастера использовали более 19 тыс светодиодов. Огромная писанка будет светиться ночью, время включения в 19:00 начиная с 9 апреля.