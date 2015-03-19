19 марта православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы «Благодатное небо»

Икона Божией Матери, именуемая "Благодатное Небо", находится в иконостасе Московского Архангельского собора Кремля.

Известно, что этот образ ранее был в Смоленске и перевезен в Москву дочерью литовского князя Витовта Софией, когда она стала супругой Московского князя Василия Дмитриевича.

На иконе Божья Матерь изображена в полный рост, а на Ее левой руке - Богомладенец.

Некоторые этот образ Богоматери называют "Что Тя наречем".

Перед данным образом Божьей Матери молятся об исцелении от душевных и физических болезней. К ней обращаются, когда просят о наставлении на путь христианской веры тех, кто ведет неправедный образ жизни.

Тропарь

Что Тя наречем, о Благодатная? Небо - яко возсияла еси Солнце Правды; рай - яко прозябла еси Цвет нетления; Деву - яко пребыла еси нетленна; Чистую Матерь - яко имела еси на святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. Того моли спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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