18 марта православные христиане молятся за своих детей перед образом Пресвятой Богородицы «Воспитание»

На иконе, которая называется "Воспитание", Божья Матерь изображается с Младенцем, сидящим на Ее левой руке. Правая рука Христа направлена вверх к Пречистой Деве.

До 1917 года святой образ помещался в Казанском соборе на Красной площади, но после его разрушения был утерян, сейчас там находится список с чудотворной иконы, прославившийся по всей России своими чудотворениями.

Название иконы говорит само за себя. Перед ней родители молятся за своих детей, прося у Пресвятой Богородицы взять их под Ее покров, послать им разум и наполнить сердце премудростью.

Также до наших дней дошла и краткая молитва этому образу: "Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству".

Тропарь

Воспитавшейся во храме во святая святых, одеянней верою и премудростию и безмерным девством, Архистратиг Гавриил принесе с небесе целование и еже радуйся, радуйся Благословенная, радуйся, Препрославленная, Господь с Тобою.

"УНИАН-Религии"

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