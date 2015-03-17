17 марта – память преподобного Герасима, Вологодского чудотворца

Преподобный Герасим, первый Вологодский чудотворец, принял монашеское пострижение в Киевской Гнилецкой Успенской обители, которая возникла на месте пещер, где преподобный Феодосий уединялся на время Великого поста.

Не желая прекословить братьям обители, преподобный Герасим принял сан иеромонаха.

Святой направился на Север Руси и пришел на реку Вологду, на правом берегу которой благословил возникший посад.

Преподобный Герасим выбрал себе для жительства дремучий лес, который был отделен от посада небольшим Кайсаровым ручьем. Там преподобный устроил себе хижину и в тишине предался непрерывной молитве и труду.

Со временем он построил храм во имя Пресвятой Троицы и при нем первый на Севере монастырь во Имя Пресвятой Троицы.

Обитель послужила духовному просвещению окрестных жителей.

Преподобный мирно преставился ко Господу в марте 1178 года в день своего иноческого пострижения и тезоименитства.

Тропарь

Яко Безплотным единонравен и преподобным сообщник, преподобне Герасиме, един на Вологду пришел еси, прорицая ту быти граду великому и в нем святей церкви воздвигнутися и святителем водворитися. Темже и сподобился еси близ того погребен быти и по преставлении своем многими чудесы исцелений просил еси. Молися всегда о нас, яко да обрящем от Бога милость.

"УНИАН-Религии"

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