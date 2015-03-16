16 марта – день памяти преподобной Пиамы Александрийской

Преподобная Пиама обитала недалеко от Александрии.

В родительском доме девушка жила, как в затворе: ни с кем не виделась, пищу принимала через день, после молитвы пряла лен.

Святая Пиама сподобилась получить от Господа дар предвиденья.

Однажды жители соседнего поселка из жадности решились убить односельчан святой девы, чтобы во время разлива Нила распределить воду только на своих полях.

Святая Пиама духом узнала об этом ужасном намерении и объявила о нем старейшинам села. Испуганные старейшины упали в ноги святой, умоляя ее пойти к соседям и удержать их от преступления.

Преподобная Пиама не пошла на встречу, так как давно отказалась от общения с людьми.

Вместо этого, всю ночь святая провела в молитве, а наутро вооруженные жители соседней общины, направлявшиеся к селению святой девы, внезапно остановились и не могли двинуться дальше.

Господь открыл несчастным, что их удерживает молитва святой Пиамы. Люди опомнились и раскаялись в своем злоумышлении.

Они отправили в село послов с просьбой о мире и говорили: "Благодарите Бога, Который по молитвам девы Пиамы избавил вас".

Святая мирно отошла ко Господу в 337 году.

Тропарь

В тебе, мати, известно спасеся еже по образу, приимши бо Крест, последовала еси Христу, и деющи учила еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней, темже и со Ангелы срадуется, преподобная Пиамо, дух твой.

"УНИАН-Религии"

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