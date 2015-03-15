15 марта – день памяти священномученика Феодота, епископа Киринейского

Священномученик Феодот был епископом города Киринии на Кипре.

Во время гонения на христиан императора Ликиния святой Феодот открыто проповедовал Христа, призывая язычников обратиться к Истинному Богу.

Наместник Кипра по имени Савин приказал разыскать и привести епископа Феодота на суд.

Святой, узнав об этом приказе, не дожидаясь посланных воинов, немедленно явился к наместнику со словами: "Я тот, которого ты ищешь, явился, чтобы проповедовать Христа Бога моего". Наместник приказал бить святого без пощады, подвесить на дереве и строгать острыми орудиями, а затем отвести в тюрьму.

Через пять дней святой Феодот был вновь приведен к наместнику, который полагал, что после пыток епископ предпочтет отказаться от Христа, чем переносить новые мучения. Но святой Феодот не прекращал проповедовать о Христе.

Святого сначала положили на железные решетки, под которыми развели костер, а затем вбили в ноги гвозди и заставили идти. Многие свидетели страданий мученика, пораженные терпением святого и его речами, уверовали во Христа.

В то время святой Константин Великий даровал свободу вероисповедания всем христианам и в числе многих страдальцев освободил и святого Феодота.

Святитель вернулся в Киринию и после двух лет епископского служения мирно отошел ко Господу около 326 года.

Тропарь

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, Богодухновенне, в видения восход, сего ради слово истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крове, священномучениче Феодоте, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.