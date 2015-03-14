14 марта – память святой мученицы Антонины

Святая мученица Антонина пострадала в Малой Азии во время гонения императора Максимиана в конце третьего века.

После жестоких мучений святая Антонина была брошена в тюрьму. Максимиан ничем не смог заставить святую отказаться от Христа и принести жертвы идолам.

Даже когда мученицу положили на раскаленный лист железа, святая Антонина силой Божьей осталась невредимой.

Наконец, после долгих пыток и побоев святую завязали в мешок и утопили в озере. Вскоре она была прославлена в лике святых.

Тропарь

Агница Твоя, Иисусе, Антонина зовет велиим гласом: Тебе, женише мой, люблю, и Тебе ищущи страдальчествую, и сраспинаются и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою: но яко жертву непорочную приими мя с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко милостив, спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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