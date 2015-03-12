12 марта Православная Церковь чтит память преподобного Прокопия Декаполита
Преподобный Прокопий Декаполит жил в восьмом веке в регионе, который был расположен к востоку от Галилейского озера.
Преподобный Прокопий обитал в пустынной местности вместе со святым Василием и другими подвижниками, которые не захотели принять иконоборческую ересь.
По приказу императора Льва Исаврянина преподобный Прокопий был схвачен. Его жестоко избили, а затем бросили в темницу, где он находился со святым Василием до самой смерти царя-мучителя.
Остальное время жизни преподобный Прокопий провел мирно.
Святой скончался в глубокой старости, около 750 года после Рождества Христового.
Тропарь
Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Прокопие отче наш. Моли Христа Бога спастися душам нашим.
"УНИАН-Религии"
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