11 марта Православная церковь молитвенно вспоминает святителя Порфирия, архиепископа Газского

Свя­ти­тель Пор­фи­рий, ар­хи­епи­скоп Газ­ский, ро­дил­ся око­ло 346 го­да в Фес­са­ло­ни­ках, в Маке­до­нии.

Его ро­ди­те­ли бы­ли людь­ми со­сто­я­тель­ны­ми, и это поз­во­ли­ло юноше получить хо­ро­шее об­ра­зо­ва­ние.

В два­дцать пять лет он оста­вил ро­ди­ну и от­пра­вил­ся в Еги­пет, где обитал и трудился на горе Нит­рий­ской под руковод­ством пре­по­доб­но­го Ма­ка­рия Ве­ли­ко­го.

Там он встре­тил­ся с бла­жен­ным Иеро­ни­мом, по­се­щав­шим в то вре­мя еги­пет­ские монасты­ри. И вме­сте с ним от­пра­вил­ся в Иеру­са­лим на по­кло­не­ние свя­тым ме­стам и Живо­тво­ря­ще­му Кре­сту Господню, по­сле че­го по­се­лил­ся в пу­стыне Иор­дан­ской для молитвен­но­го и пост­ни­че­ско­го по­дви­га.

Там свя­той Пор­фи­рий тяжело заболел. Для ис­це­ле­ния он ре­шил ид­ти к свя­тым ме­стам Иеру­са­ли­ма. Од­на­жды, ко­гда он в пол­ном за­бы­тьи ле­жал у под­но­жия Гол­го­фы, Гос­подь по­се­тил его в спаси­тель­ном сно­ви­де­нии. Проснув­шись, он почув­ство­вал се­бя здо­ро­вым.

Вскоре, Пат­ри­арх Иерусалимский по­свя­тил свя­то­го Пор­фи­рия в пре­сви­тер­ский сан и поста­вил хра­ни­те­лем Чест­но­го Дре­ва Кре­ста Гос­под­ня. В то вре­мя свя­той Пор­фи­рий получил свою часть родитель­ско­го на­след­ства — 4 ты­ся­чи зо­ло­тых монет. Все их он роздал нуж­да­ю­щим­ся и на укра­ше­ние хра­мов Бо­жи­их.

В 395 го­ду скон­чал­ся епи­скоп го­ро­да Га­зы, в Па­ле­стине. Мест­ные хри­сти­ане от­пра­ви­лись в Ке­са­рию к мит­ро­по­ли­ту Иоан­ну с прось­бой по­ста­вить им но­во­го епи­ско­па. Гос­подь внушил мит­ро­по­ли­ту при­звать иеру­са­лим­ско­го пре­сви­те­ра Пор­фи­рия. Со стра­хом при­нял по­движ­ник свя­ти­тель­ский сан и со сле­за­ми отправился для ис­пол­не­ния но­во­го послушания.

По мо­лит­вам свя­ти­те­ля совер­ша­лись мно­го­чис­лен­ные чу­де­са и ис­це­ле­ния.

В те­че­ние 25 лет архипастырь на­став­лял людей и пре­ста­вил­ся в пре­клон­ном возрасте, в 420 го­ду.

Тропарь

Труды и болезни твоя, яже по благочестию, кто исповесть, отче? день бо и ночь не престал еси трудяся, дондеже от нечестия Газу очистив, благочестие насадил еси, тем яко всегда еси предстатель о стаде твоем, тако, святе Порфирие, моли Христа Бога да спасет души наша.

"УНИАН-Религии"

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