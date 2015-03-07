7 марта православные христиане вспоминают обретение мощей святых мучеников в Евгении

Во времена гонений на христиан останки святых мучеников обычно погребались верующими в скрытых, недоступных для гонителей местах.

Таким образом, в Константинополе, недалеко от ворот и башни, которые назывались Евгениевыми, оказались похороненными множество мучеников.

Следует сказать, что имена страдальцев были неизвестны Церкви к тому времени. Когда же на этом месте стали происходить чудесные исцеления, то мощи святых достали и с великой честью перенесли в храм.

Благочестивому клирику Николаю Каллиграфу было открыто, что среди мощей, найденных в Евгении, находятся мощи святого апостола от числа семидесяти Андроника и его помощницы Иунии, о которых упоминает святой апостол Павел в одном из своих посланий.

В XII веке на месте открытия останков святых мучеников был построен великолепный храм императором Андроником.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиях своих венцы пришла нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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