7 марта – день памяти святого мученика Маврикия и пострадавших с ним 70 воинов

Святой Маврикий жил в конце третьего века и служил военачальником в Апамеи Сирийской.

Во время гонения при императоре Галерии, языческие жрецы донесли ему, что святой Маврикий распространяет веру во Христа.

Святого Маврикия с сыном и подчиненных ему воинов привели на суд, где они твердо бесстрашно исповедали свою веру.

Тогда их начали жестоко бить, жечь огнем и терзать железными крючьями.

Юношу Фотина, сына полководца Маврикия, усекли мечом прямо на глазах отца.

После этого, мучеников отвели на болотистое место, где были целые тучи комаров, ос, оводов, и привязали к деревьям, обмазав их тела медом.

Святые воины в течение десяти дней терпели укусы насекомых, жажду и голод, пока наконец правитель не приказал отрубить им головы.

Император запретил погребать тела страдальцев, но христиане тайно ночью похоронили честные останки святых мучеников на месте их ужасной казни.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиях своих венцы пришла нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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