6 марта православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы «Козельщанской»

Характер письма иконы свидетельствует об её итальянском происхождении. В XVII веке икона принадлежала жене запорожского войскового писаря Сиромахи.

Затем владельцами иконы стало семейство графов Капнистов. В доме одного из представителей этого семейства – графа Владимира Ивановича Капниста, проживавшего в селе Козельщина Полтавской губернии, и произошло чудо, получившее широкую огласку.

Однажды дочь графа Мария подвернула ногу. Вроде бы незначительная травма неожиданно для всех вызвала серьёзное прогрессирующее заболевание суставов, превратив цветущую девушку практически в инвалида.

Однажды по семейному обычаю девушка помолилась перед образом Божией Матери и решила протереть ризу на иконе Богородицы. Плача и молясь перед образом, с трудом протирая ризу обессиленными руками, девушка неожиданно почувствовала, как живительные силы вливаются в её руки и ноги. Через некоторое время Мария предстала перед изумлёнными домочадцами совершенно здоровой.

С тех пор чудеса от Козельщанской иконы Пресвятой Богородицы стали фиксироваться в специальной книге.

В графском саду для чудотворной иконы была сооружена часовня, позже – храм и монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

В 1929 году обитель была закрыта. Перед закрытием монастыря на образе Божией Матери, находившемся на святых вратах обители, на лике начали выступать кровавые слёзы. Советские власти, чтобы не распространялись слухи о чуде, принуждали игуменью Олимпиаду подписать бумагу о том, что с иконы выступает краска, а не кровь. Игуменья, а также письмоводительница — монахиня Феофания и раба Божья Анна отказались скрыть чудо, за что и были отправлены в Полтавскую тюрьму. В 1937 году игуменья Олимпиада была зверски замучена в той же тюрьме.

В 1941 году во время немецкой оккупации Рождество-Богородичный монастырь был открыт, но просуществовал до 1949 года.

Новое возрождение монастыря началось в 1990 году, а в феврале 1993 года чудотворная икона Божией Матери Козельщанская вернулась в обитель; несколько десятилетий икону укрывали в одной из киевских квартир бывшие монахини обители.

Тропарь

Веселися земле Полтавская, и все Отечество на­ше православное: се бо яко светозарное солн­це, явися пречудная икона Твоя, Преблагословенная Богомати, Мир озаряющи множеством чудес Своих, Тою убо обретаем яже на земли вся благая и полезная, и сущих на небеси сокровищ сподобля­емся. Сего ради вопием Ти: радуйся, Похвало наша приснопокланяемая, спаси ны, Тебе молящияся, Едина Надежда и Радование вечное поющих Тя.

"УНИАН-Религии"

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