4 марта Православная церковь молитвенно чтит преподобного Феодора Санаксарского

Будущий святой родился недалеко от села Бурнаково, между городами Романов, сейчас Тутаев, и Рыбинск Ярославской губернии, в родовом имении дворян Игнатия Васильевича и Ирины Васильевны Ушаковых, и при крещении был назван Иоанном. Преподобный приходился дядей адмиралу Фёдору Ушакову.

Молодой человек был пострижен в монахи в Александро-Невской обители 13 августа 1748 года. Постриг, в присутствии императрицы Елизаветы Петровны, совершил настоятель монастыря архиепископ Санкт-Петербургский и Шлиссельбургский Феодосий (Янковский), который назвал нового монаха именем Феодор, в честь великого князя смоленского Феодора Ростиславовича.

В 1757 году отец Феодор получил увольнение в Саровскую пустынь. 10 августа 1764 года он стал начальником Санаксарской обители.

Преподобный Феодор погребён на северной стороне храма, который был построен его же стараниями и трудами. На могиле святого была положена плита с надписью: «Здесь погребён семидесятитрехлетний старец иеромонах Феодор, по фамилии Ушаков, возобновитель Санаксарского монастыря, который пострижен в Александро-Невской Лавре, продолжал монашеское житие 45 лет; со всеми видами истинного христианина и доброго монаха 19 февраля 1791 года скончался».

Святой был прославлен в июле 1999 года в лике местночтимых святых Саранской епархии. Его мощи находятся в соборном храме Рождество-Богородичного Санаксарского монастыря.

В 2004 году Архиерейским собором РПЦ канонизирован для общецерковного почитания.

Тропарь

От юности твоея сынове Христа возлюбил еси, и токмо Господеви служити восхотев, благую часть избрал еси, яже не исхищается смертию. Единому на потребу себе предав и Жизни Подателю, от Него же сподобился еси даров божественного учительства и духовного разсуждения, окормляя всех прибегающих к тебе и ищущих души спасение, богомудре старче Санаксарский Феодоре.

"УНИАН-Религии"

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