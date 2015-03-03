3 марта – память преподобного Космы Яхромского

Преподобный Косма Яхромский был слугой одного боярина и во время продолжительной болезни своего господина развлекал его чтением книг. Как-то, переезжая из города в город, они остановились на реке Яхроме.

Здесь преподобному Косме явилась на дереве икона Успения Пресвятой Богородицы, от которой он слышал голос, повелевавший быть ему иноком и устроить монастырь. Его больной господин тогда же получил от иконы исцеление, а преподобный Косма отправился в Киев и в Печерском монастыре принял постриг.

Потом с явленной иконой Богоматери он снова отправился на Яхрому и в 40 километрах от города Владимира при поддержке добрых христиан построил храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. К преподобному стала собираться братия, и образовался монастырь.

Преподобный Косма был избран игуменом. Слава о иноческих подвигах святого доходила в те времена даже до великого князя.

Преподобный Косма скончался в глубокой старости в феврале 1492 года и был погребен в основанной им обители.

Тропарь

Горняго желая премирнаго жития, дольняя возненавидел еси, и, взем крест свой, последовал еси Христу, и в пустыню вселился еси, досточудне, в ней подвизася в пениих, в бдениих и пощениих. Темже в тя вселися Пресвятый Дух, но яко имея дерзновение ко Христу Богу, испроси людем православным здравие и спасение и не забуди посещая чад своих, совершающих священную память твою, Космо, преподобне отче наш.

"УНИАН-Религии"

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