2 марта – день памяти преподобного Феодора Молчаливого

Преподобный Феодор Молчаливый, Печерский, выбрал подвиг молчания, чтобы постоянно пребывать в размышлениях о Боге.

Святой старался не согрешать перед ближним даже словом.

Преподобный Феодор прославился от Господа даром чудотворений.

Тропарь

Постом душу твою просветил еси, молитвами непрестанными сердце твое сосуд Духа Святаго соделал еси, преподобие отче наш Феодоре, темже вся вражия ополчения крепко посрамил еси и, яко победоносец истинный, воздаяния получил еси от Христа Бога. Тому помолися о душах наших.

"УНИАН-Религии"

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