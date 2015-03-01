1 марта православные христиане празднуют Торжество Православия

Торжество Православия совершается в первую неделю, то есть воскресенье, Великого поста.

Оно было установлено в Греции в девятом веке, в память окончательной победы над иконоборцами.

Учение о почитании икон, основанное на священном писании и утвержденное обычаем первых христиан, до восьмого века оставалось неприкосновенным. Но иконоборческая ересь, появившаяся в самой Греции, распространилась по многим странам.

Церковь Божья подверглась гонению, большему, чем от язычников. Более 100 лет лились слезы и невинная кровь истинно православных, которые боролись за право изображать на иконах Господа Нашего Иисуса Христа, Божью Матерь и святых, а также молиться им перед иконами. Этих православных заключали в темницы, подвергали мучениям и казням. Честные иконы и мощи святых сжигались.

После VII Вселенского Собора в 787 году, закрепившего почитание икон, наступило ослабление гонений, но только в середине девятого века были освобождены из темниц и иконопочитатели и возвращены на прежние должности, а иконоборцам предложено было или оставить свое заблуждение, или прекратить церковное служение.

Царица Феодора объявила: "Кто не чествует изображения Господа нашего, Пресвятой Его Матери и всех святых, да будет проклят!"

Избранный Патриархом Константинопольским Мефодий, установил тогда же особое праздничное богослужение.

Православие было торжественно восстановлено на службе в Софийском соборе в Константинополе в первое воскресенье Великого поста, которое пришлось в 843 году на 19 февраля.

Так появилось празднование и особый чин, называемый Торжество Православия.

"УНИАН-Религии"

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