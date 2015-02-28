28 февраля – день памяти святого апостола Онисима

Апостол из числа семидесяти Онисим в молодости был рабом Филимона, знатного христианина, который жил в городе Колоссах Фригийской области.

После того, как Онисим провинился перед своим господином и боясь наказания, он скрылся в Риме, но вскоре был пойман и посажен в темницу.

В тюрьме он встретился с апостолом Павлом, был просвещен им и принял святое Крещение. В тюрьме святой Онисим как сын служил апостолу Павлу.

Апостол Павел, лично знавший святого Филимона, написал ему письмо, полное любви, прося простить беглого раба и принять его как брата; с этим письмом он отправил святого Онисима к его хозяину, лишив самого себя помощи, в которой очень нуждался.

Святой Филимон получил письмо и не только простил Онисима, но и отпустил его на волю, послав обратно в Рим к апостолу Павлу.

После смерти апостола Павла святой Онисим служил апостолам до их смерти и был поставлен ими во епископа.

Он проповедовал Евангелие во многих странах и городах: в Испании, Карпетании, в Колоссах, в Патрах.

В глубокой старости святой Онисим занял епископский престол в Ефесе, после апостола Тимофея.

В царствование императора Траяна святого Онисима судили и сослали в город Путиолы.

Через некоторое время святого апостола снова вызвали в столицу, где жестоко избили камнями и затем усекли голову мечом.

Тропарь

Апостоле святый Онисиме, моли Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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