25 февраля Православная Церковь молитвенно чтит память святителя Мелетия

Будущий святитель родился в ноябре 1784 го­да в се­ле Ста­рые Сан­жа­ры Пол­тав­ской гу­бер­нии в семье куп­ца Иоан­на Леон­то­ви­ча. При крещении мальчика назвали Ми­ха­илом, в честь Архи­стра­ти­га Бо­жьего. Род Леон­то­ви­чей при­над­ле­жал к дво­рян­ско­му со­сло­вию, но дед и дя­дя бу­ду­ще­го свя­ти­те­ля бы­ли свя­щен­ни­ка­ми.

В 1808 го­ду Ми­ха­ил Леон­то­вич успеш­но окон­чил Ека­те­ри­но­слав­скую ду­хов­ную семинарию и как луч­ший уче­ник был на­прав­лен ар­хи­епи­ско­пом Пла­то­ном в Петербургскую ду­хов­ную ака­де­мию.

В 1814 го­ду, по­сле окон­ча­ния ака­де­мии со сте­пе­нью ма­ги­стра бо­го­сло­вия, он был оставлен в ней адъ­юнкт-про­фес­со­ром гре­че­ско­го язы­ка. 11 мар­та 1817 го­да Ми­ха­и­ла назна­чи­ли сек­ре­та­рем учре­жден­но­го при ака­де­мии стро­и­тель­но­го ко­ми­те­та, а 30 июля это­го го­да в долж­но­сти ин­спек­то­ра пе­ре­ве­ли в Ки­ев­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию, где позднее он стал про­фес­со­ром цер­ков­ной ис­то­рии и гре­че­ско­го язы­ка.

28 сен­тяб­ря 1819 го­да он стал пер­вым ин­спек­то­ром от­крыв­шей­ся Ки­ев­ской ду­хов­ной акаде­мии.

11 фев­ра­ля 1820 го­да, на­ка­нуне дня па­мя­ти свя­ти­те­ля Ме­ле­тия Ан­тио­хий­ско­го, Ми­ха­и­ла по­стриг­ли в мо­на­хи. По­стриг со­вер­шал мит­ро­по­лит Ев­ге­ний (Бол­хо­ви­ти­нов). 22 фев­ра­ля со­сто­я­лось его ру­ко­по­ло­же­ние в иеро­ди­а­ко­на, а 25 фев­ра­ля — в иеро­мо­на­ха.

С 1821 го­да ар­хи­манд­рит Ме­ле­тий — рек­тор Мо­гилев­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии, с 1823 го­да — Псков­ской, а с 1824 — сно­ва Мо­гилев­ской се­ми­на­рии. В том же го­ду он назначается рек­то­ром Ки­ев­ской ду­хов­ной ака­де­мии.

21 ок­тяб­ря 1824 го­да свя­ти­тель хи­ро­то­ни­сан во епи­ско­па Чи­ги­рин­ско­го, ви­ка­рия Ки­ев­ской епар­хии, и на­зна­чен на­сто­я­те­лем Ки­ев­ско­го Зла­то­вер­хо­го Ми­хай­лов­ско­го мо­на­сты­ря.

21 ап­ре­ля 1828 го­да свя­ти­тель Ме­ле­тий был пе­ре­ве­ден на са­мо­сто­я­тель­ную Перм­скую кафед­ру. Здесь он на­пи­сал «Став­лен­ни­че­ский ка­те­хи­зис» для под­го­тов­ки кан­ди­да­тов в свя­щен­ство и стал из­ве­стен сво­и­ми бе­се­да­ми с рас­коль­ни­ка­ми.

18 июня 1831 го­да прео­свя­щен­ный Ме­ле­тий был пе­ре­ве­ден в Ир­кутск. Че­ты­ре го­да жиз­ни в Ир­кут­ске ста­ли для него по­ис­ти­не крест­ным пу­тем.

Во вре­мя прав­ле­ния в Ир­кут­ской епар­хии свя­ти­те­ля Ме­ле­тия про­изо­шли зна­ме­на­тель­ные со­бы­тия в ис­то­рии пра­во­сла­вия в Си­би­ри. Бы­ла ос­но­ва­на ал­тай­ская ду­хов­ная мис­сия. Не без уча­стия свя­ти­те­ля Ме­ле­тия по­лу­чи­ли са­мо­сто­я­тель­ность Том­ская, Ени­сей­ская и Камчат­ская епар­хии.

Без­мер­ные тру­ды по­до­рва­ли здо­ро­вье свя­ти­те­ля, и в 1835 го­ду он был пе­ре­ве­ден в Харьков, где он управ­лял епар­хи­ей че­ты­ре го­да

Бла­жен­ная кон­чи­на свя­ти­те­ля по­сле­до­ва­ла в ночь на 29 фев­ра­ля 1840 го­да. По­сле принятия Свя­тых Та­ин и слов «Ныне от­пу­ща­е­ши...» свя­ти­тель осе­нил се­бя крест­ным знаме­ни­ем и со сло­ва­ми «Про­сти­те ме­ня» ото­шел ко Гос­по­ду.

В 1948 го­ду по бла­го­сло­ве­нию Свя­тей­ше­го Пат­ри­ар­ха Алек­сия гроб­ни­ца с мо­ща­ми святите­ля Ме­ле­тия бы­ла пе­ре­не­се­на из усы­паль­ни­цы По­кров­ско­го мо­на­сты­ря в Благовещен­ский ка­фед­раль­ный со­бор, где на­хо­дит­ся по на­сто­я­щее вре­мя, яв­ля­ясь духовным при­бе­жи­щем и мо­лит­вен­ным уте­ше­ни­ем ве­ру­ю­щих пра­во­слав­ных хри­сти­ан.

21 фев­ра­ля 1978 го­да Свя­щен­ный Си­нод Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви по­ста­но­вил службу и ака­фист свя­ти­те­лю Ме­ле­тию, ар­хи­епи­ско­пу Харь­ков­ско­му.

Служ­бу и ака­фист свя­то­му ар­хи­пас­ты­рю со­ста­вил покойный митрополит Харь­ков­ский Нико­дим (Руснак), а от­ре­дак­ти­ро­вал Ни­ко­дим (Ро­тов), мит­ро­по­лит Ле­нин­град­ский.

Тропарь

Мира сего временная, яко преходящая уразумел еси, от юности постническое и многотрудное житие возлюбил еси, всеблаженне, иерархов славо и преподобных похвале, Предвечнаго Слова усердный благовестниче, сирых и неимущих крове и прибежище. Темже в молитвах пребывая, Христу утреневати прилежал еси и, Сего взыскуя, венец неувядаемый со всеми святыми стяжал еси, отче наш, святителю Мелетие, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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