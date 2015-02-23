Календарь Великого поста

Великий пост — самый главный и строгий из всех многодневных постов. Состоит из Четыредесятницы — сорока дней — и Страстной седмицы — недели перед самой Пасхой. Четыредесятница установлена в честь сорокадневного поста Спасителя, а Страстная седмица — в воспоминание последних дней земной жизни, страданий, смерти и погребения Христа. Общее продолжение Великого поста вместе со Страстной седмицей — 48 дней.

Пост связан с библейским сказанием о том, что Спаситель был поведен духом в пустыню, сорок дней искушался дьяволом и ничего не ел в эти дни. Именно своим постом Христос начал дело нашего спасения. Великий пост — пост в честь Самого Спасителя, а последняя страстная седмица этого сорокавосьмидневного поста установлена в честь воспоминания о последних днях земной жизни, страданиях и смерти Иисуса.

С особой строгостью соблюдается пост в первую и страстную седмицы. В чистый понедельник принято полное воздержание от пищи. В остальное время: понедельник, среда, пятница — сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты); вторник, четверг — горячая пища без масла; суббота, воскресенье — пища с растительным маслом.

"Сегодня"