Сегодня у православных и греко-католиков начался Великий пост.

Великий пост - это самый длинный и самый строгий из четырех многодневных постов, установленных церковью. Он длится 7 недель - 40 дней подготовки к воспоминанию о страданиях Христа и Страстная неделя. Завершается период воздержания от пищи и развлечений Пасхой. Празднование Христова Воскресения в этом году приходится на 12 апреля.

Церковный устав требует не употреблять во время Великого поста мясные блюда, рыбу, молоко, сыр и яйца. Послабления касательно режима питания предоставляются людям пожилого возраста, больным, маленьким детям, беременным женщинам и молодым матерям.

Священники отмечают, что формальное соблюдение требований относительно потребления пищи и воздержание от развлечений не являются главным смыслом Великого поста. Это прежде всего период покаяния, примирения с Богом и работы над собственным духовным ростом, отмечают они. Поэтому Церковь советует в это время больше внимания уделять молитве, чтению Священного писания, посещению богослужений и делам милосердия.

ТСН