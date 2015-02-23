23 февраля православные христиане чтут память святой благоверной княгини Анны Новгородской

Благоверная княгиня Анна Новгородская, супруга великого князя Ярослава Мудрого, дала настоящее христианское воспитание своим детям, отличавшимся крепкой верой в Бога, трудолюбием, правдивостью и ученостью.

Ее сын Мстислав стал впоследствии великим князем Киевским, а дочери - королевами западноевропейских государств.

Сама же княгиня, оставив мир, ушла в монастырь, где и окончила свои дни в строгом послушании и молитве в 1056 году.

Тропарь

От запада возсиявши, яко звезда небосветлая, прияти Православную веру сподобилася еси, в нейже плод благославный Русской земле принесши, святая благоверная княгине Анно, Христа всем сердцем возлюбила еси, Того оправдания и законы хранящи; темже днесь всесвятую твою память празднующе, грехов оставление молитвами твоими приемлем.

"УНИАН-Религии"

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