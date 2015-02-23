23 февраля – память священномученика Харалампия, епископа Магнезийского

Святой Харалампий, епископ фессалийского города Магнезии, северо-восточная область Греции, успешно распространял веру во Христа Спасителя.

Весть о его проповеди дошла до правителя области Лукиана и военачальника Лукия, по распоряжению которого святой был схвачен и приведен на суд, где твердо исповедал веру во Христа и отказался принести жертву идолам.

Несмотря на преклонный возраст епископа, ему было уже 113 лет, его начали жестоко пытать: терзали тело железными крючьями. Святой при этом обращался к мучителям: "Благодарю вас, братия, вы обновили дух мой!"

Видя терпение старца и полное его незлобие, два воина Порфирий и Ваптос открыто исповедали Христа, за что тотчас же были усечены мечом. Присутствовавшие при страданиях епископа Харалампия три женщины также стали прославлять Христа и немедленно были замучены.

Разгневанный Лукий сам схватил орудия пыток и стал терзать священномученика, но внезапно у него отказали руки. Пришедший к месту казни правитель плюнул в лицо святого, и тотчас голова его оказалась повернутой назад. Тогда он стал умолять святого о пощаде, и по его молитве оба мучителя тут же получили исцеление.

Лукий уверовал и припал к ногам святого старца, прося прощения.

Лукиан донес о случившемся императору Септимию Северу, находившемуся в это время в Антиохии Писидийской, и тот распорядился привести святого Харалампия к себе. Священномученика волочили, привязав веревку к бороде.

Епископа стали палить огнем, но Сила Божия помогала святому, и он остался невредим.

Кроме того, по его молитве стали совершаться многочисленные чудеса. Во Христа уверовала даже дочь императора Галина, которая дважды скинула идолов в языческом храме.

По приказу императора святителя били камнями по устам, хотели поджечь бороду, из которой вышло пламя, опалившее мучителей.

Император приказал мучить святого, и наконец, осудил его на усечение мечом.

Священномученик Харалампий принял мирную смерть до казни.

Дочь императора блаженная Галина погребла тело мученика с великой честью.

Священномученик Харалампий, епископ Магнезийский, мученики Порфирий и Ваптос и три жены мученицы пострадали в 202 году.

Тропарь

Яко столп избранный Церкве Христовой и светильник присносветлый всея вселенныя, премудре показася, Харалампие, возсия в мире мучением, разруши идольское мракобесие, блаженне, сего ради явися предстатель Христу, молися спастися нам.

"УНИАН-Религии"

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