22 февраля Православная Церковь вспоминает чудесное обретение мощей святителя Тихона (Беллавина)

Святитель Тихон, Патриарх Московский родился 19 января 1865 года в семье сельского священника Торопецкого уезда Псковской епархии Иоанна Беллавина. До принятия сана носил мирское имя Василий Иванович.

Детство и юность мальчика прошли в деревне при приходе отца. Духовное образование он получил в Псковской Духовной семинарии и Петербургской Духовной академии.

В 1891 году юноша принимает монашество, и ему нарекают имя Тихон. Свое святительское служение начинает в Холмской епархии. С 1897 года он носит сан епископа.

В 1898 году епископ Тихон отправлен за океан, в далекую американскую епархию, в сане епископа Алеутского. В Америке епископ Тихон снискал себе всеобщую любовь и преданность. Он возглавлял богослужения, совершавшиеся на нескольких языках.

В 1907 году владыка был переведен на Ярославскую кафедру в сане архиепископа Ярославского и Ростовского. В 1913 году он возглавил Виленскую епархию, а с начала 1917 года носит сан митрополит Московский.

5 ноября 1917 года на первом Всероссийском поместном соборе владыка Тихон удостоен сана Патриарх Московский и Всея Руси. 21 ноября 1917 года состоялось великое торжество интронизации – присвоение сана патриарха.

Интересы церкви для него были всегда дороже всего. Он выступает против декрета советского правительства «Об отделении церкви от государства».

За контрреволюционные действия был привлечен в 1922 году к судебной ответственности и заключен под домашний арест в Донском монастыре.

Патриарх скончался 7 апреля 1925 года.

1 ноября 1981 года Патриарх Тихон был прославлен в лике новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Синодом РПЦЗ.

9 октября 1989 года был канонизирован Архиерейским Собором РПЦ.

В начале 1992 года в Малом соборе Донского монастыря был совершен поджог, в результате чего выгорела практически вся трапезная часть храма.

При восстановительных работах после пожара практически случайно были обнаружены мощи святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, похороненного здесь в 1925 году. Находка стала настоящим чудом и еще одним свидетельством возрождения собора.

19 февраля 1992 года совершилось обретение святых мощей Патриарха Тихона.

Мощи открыто покоятся в Большом Донском соборе Донского монастыря.

"УНИАН-Религии"

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