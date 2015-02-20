20 февраля – память преподобного Парфения, епископа Лампсакийского
Преподобный Парфений, епископ Лампсакийский был родом из города Мелитополя в Малой Азии, где его отец Христофор служил диаконом.
Добрый и благочестивый юноша Парфений занимался рыболовством, а вырученные деньги раздавал нищим.
С восемнадцатилетнего возраста именем Христовым молодой человек лечил болезни, изгонял бесов и творил другие чудеса.
Мелитопольский епископ по имени Филипп дал ему образование и посвятил в сан пресвитера.
В 325 году, в царствование императора Константина Великого, архиепископ Кизический Ахиллий поставил его епископом города Лампсака, в котором было множество язычников.
Святитель Парфений стал усердно распространять веру во Христа. Своим трудом и усердием он благоустроил свою паству.
Святой скончался мирно и был торжественно погребен рядом с соборной церковью Лампсака, в построенной им часовне.
Тропарь
Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.
"УНИАН-Религии"
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