20 февраля – память преподобного Парфения, епископа Лампсакийского

Преподобный Парфений, епископ Лампсакийский был родом из города Мелитополя в Малой Азии, где его отец Христофор служил диаконом.

Добрый и благочестивый юноша Парфений занимался рыболовством, а вырученные деньги раздавал нищим.

С восемнадцатилетнего возраста именем Христовым молодой человек лечил болезни, изгонял бесов и творил другие чудеса.

Мелитопольский епископ по имени Филипп дал ему образование и посвятил в сан пресвитера.

В 325 году, в царствование императора Константина Великого, архиепископ Кизический Ахиллий поставил его епископом города Лампсака, в котором было множество язычников.

Святитель Парфений стал усердно распространять веру во Христа. Своим трудом и усердием он благоустроил свою паству.

Святой скончался мирно и был торжественно погребен рядом с соборной церковью Лампсака, в построенной им часовне.

Тропарь

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

"УНИАН-Религии"

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