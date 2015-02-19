19 февраля буддисты празднуют Сагаалган - Новый год, который издревле во всех культурах и традициях имеет общий символический смысл — избавление от проблем и неудач уходящего года, надежда на благополучие, плодородие и процветания в году грядущем.

В буддийской традиции празднование Нового года приходится на первое весеннее новолуние по лунному календарю. За три дня до наступления праздника в храмах совершается особый молебен, посвященный дхармапалам — десяти божествам-защитникам Учения.

За день до Нового года проводится обряд Дугжууба – церемония духовного очищения, помогающая перейти из года старого в год новый, избавившись от груза прошлогодних бед, грехов и несчастий.

В день, непосредственно предшествующий Новому году, совершается отдельный молебен богине Шри-Дэви (в Тибете — Балдэн Лхамо), которая считается покровительницей столицы Тибета Лхасы. В храмах в течение всего дня и всей ночи проходят торжественные службы — хуралы.

В первый день года нельзя ходить в гости, его надо провести в кругу семьи, а посещение родственников и друзей начнется со второго дня и может продолжаться до конца месяца — весь этот "белый месяц" считается праздничным.

РИА Новости