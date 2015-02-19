19 февраля – память преподобного Вукола, епископа Смирнского

Преподобный Вукол, епископ Смирнский, ученик святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который поставил его первым епископом Смирнской Церкви в Малой Азии.

Святитель Вукол обратил ко Христу и крестил множество язычников и как опытный и мудрый наставник защищал свою паству от ересей.

Преподобный Вукол скончался в мире на рубеже первого и второго столетий по Рождестве Христовом.

Свою паству он передал святому Поликарпу, знаменитому мужу апостольскому, который также был учеником святого апостола Иоанна Богослова.

У гроба святителя Вукола выросло миртовое дерево, которое исцеляло больных.

Тропарь

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему, яже вещей истина, сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая. Отче Вуколе, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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